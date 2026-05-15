日本サッカー協会は１５日に都内で北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）メンバー発表会見を行い、負傷の影響が懸念されていたエースのＭＦ三笘薫（ブライトン）は無念の落選となった。三笘は９日に行われたイングランド・プレミアリーグのウルバーハンプトン戦で、左太もも裏を負傷して交代。Ｗ杯期間中の復帰は困難な状態と診断され、選出を断念することになった。世界的なスター選手である三笘の衝撃的な落選は、アジアのライバル