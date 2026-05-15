日本サッカー協会は１５日、都内で北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー発表会見を行い、森保一監督は２６人の名前を読み上げると目を潤ませた。その理由について「選んだ選手に関しては思い切ってプレーしてほしいという思いはあるが、やはりＷ杯の舞台に立ちたいと思っても、その思いをかなえてあげられなかった選手たちのことを考えると…。感情の部分で、少しコントロールできない部分が出ているのかなと」