クイズ界の絶対王者と天才の美しき対決を描く映画『君のクイズ』から、中村倫也さんと神木隆之介さんが登場。作中でもプライベートでも信頼し合う関係だからこその仲良しトークが炸裂しました。── 撮影はいかがでしたか？中村ずっとりゅう演じる本庄に振り回され、かき乱され続ける役なので、僕にとっては怖い存在でしたけど（笑）。さすがだなと思うことばかりでした。昨日の夜くらいからね、具合が悪くて…。なんでだろうと