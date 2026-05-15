【ガンダムSEEDシリーズ大型商品企画】 5月15日 発表 BANDAI SPIRITSは、同社が展開するガンダムフィギュアからガンダムSEEDシリーズより大型の商品企画が進行していることを発表した。 BANDAI SPIRITSでは、ROBOT魂やMETAL BUILD、GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITEなどが展開されており、今回ガンダムフィギュア公式Xアカウントにて予告が公開された。 どのようなア