5月15日 投稿 BANDAI SPIRITSは、キャラクタープラモデル「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）」の公式Xアカウントにて封筒の画像を公開した。 今回公開された画像では、封筒にサインをするような演出を彷彿とさせる画像となっており、演出や右下の権利表記、ハッシュタグから、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」のキャラクターがプラモデル化を予定しているもの