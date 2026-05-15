東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。【15日の最高気温】15日もよく晴れて気温が高くなりました。最高気温は、福岡県内の6地点で30℃以上の真夏日となりました。【天気図】暑くなっている原因は、高気圧に覆われ続けているためです。暖かい空気がこもり続けたことで気温が高くなりました。土日も高気圧が居座り続け、さらに気温が高くなりそうです。【土日の天気・気温】土日とも