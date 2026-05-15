韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「아아메（アアメ）」の意味は？「들었다 놨다（トゥロッタ ノァッタ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、相手の言動に対する心の動きについての韓国語です。「들었다 놨다（トゥロッタ ノァッタ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りた