作家にルーツを持つ森昌也さんと俳優の岡田地平さんによる、誰もが安心して笑えるコントユニット『稲妻サンダーボルトのYoutubeチャンネル』をご紹介します。作家にルーツを持つ森昌也さんと俳優の岡田地平さんによる、誰もが安心して笑えるコントユニット『稲妻サンダーボルトのYoutubeチャンネル』今週のピックアップ『【ドッキリ！？】ドライブトーク企画中に森さんがコンビニ寄るたびに肉まん買ってきたらちへーはどうする！？