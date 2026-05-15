セブン‐イレブンから、“梅×フルーツ”を組み合わせた新感覚おやつ「梅包み」が登場♡2026年5月18日（月）より、東日本エリアでは「梅包み 贅沢いちご」、西日本エリアでは「梅包み 完熟マンゴー」を発売します。干し梅のやさしい塩味とフルーツの甘みが絶妙に重なり合う、今までにない味わいに注目です。 梅とフルーツが出会った新食感 「梅包み」は、種を丁寧に取り除いた干し梅の中に、