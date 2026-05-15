ダスキンが運営するミスタードーナツが15日。公式サイトを更新。「もっちゅりん」（全3種）への“よくあるご質問”について回答した。【画像】 “もっちゅり食感”が特長！大きな反響を受けているもっちゅりん「もっちゅりん」は昨年ミスタードーナツ55周年を記念して初登場した“もっちゅり食感”が特長のドーナツ。昨年話題となり、大きな反響があったが、商品を届けることがかなわない場合もあった。今回の発売は全3種「も