「正しく知り正しく怖がる」。岐阜県白川村の義務教育学校で、クマの勉強会が開かれました。 【写真を見る】外国人観光客がクマに襲われて負傷… 地元の学校でクマの勉強会 ｢自分の身を自分で守れるような人に｣ 岐阜･白川村 白川村では2025年10月、外国人観光客がクマに襲われて負傷し、地元の白川郷学園では登下校にスクールバスを使うなどの対応に追われました。 「自分の身を自分で守れるような人に」 5月15日の勉強