中国訪問の日程を終え、習近平国家主席（左）と言葉を交わすトランプ米大統領＝15日、北京の中南海（AP＝共同）【北京共同】トランプ米大統領と中国の習近平国家主席は15日、北京で前日に続き会談した。トランプ氏によると、中国が大豆などの米国産農産物や原油、米ボーイング製の航空機200機を購入することで合意。関税は議論しなかった。米中が安全保障で激しい競争を続ける中、両首脳は貿易拡大で一致点を見いだし、両国関係