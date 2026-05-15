サッカーのスペイン1部ジローナ戦でプレーするレアル・ソシエダードの久保（左）＝ジローナ（共同）サッカーのスペイン1部リーグ、レアル・ソシエダードの久保建英は14日、アウェーのジローナ戦後に取材に応じ「三笘選手のためにも、選ばれたメンバーが一致団結していい大会にしたい」と自身2度目のワールドカップ（W杯）に向けて抱負を語った。メンバーが発表される前だったが、負傷で選外となった三笘（ブライトン）とは連絡