西北農林科技大学のヒツジ・ヤギ遺伝改良および生物育種イノベーションチームは重要コア技術を開発し、6頭の超高産体細胞クローン乳用ヤギが11日に富平乳用ヤギ産業研究院の試験拠点で無事誕生し、数日間の観察の結果、健康状態は良好だった。これは中国で初めて超高産乳用ヤギの大量クローンを実現したもので、中国の乳用ヤギの生物育種が世界のトップレベルに達したことを示している。新華社が伝えた。同大学は関連機関と連携し