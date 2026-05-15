アルゼンチン保健省は5月14日、同国南部ティエラ・デル・フエゴ州の州都ウシュアイアに来週調査チームを派遣し、ハンタウイルスが存在するかどうかを確認すると発表しました。結果は4週間後に公表される予定です。オランダの会社が運航するクルーズ船「ホンディウス」は4月1日、アルゼンチンのウシュアイアを出港し、大西洋の島国カーボベルデに向かう途中、ハンタウイルス感染症が発生しました。世界保健機関（WHO）の関係者は、