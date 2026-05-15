LAGHEADSが、初のビルボードライブツアーを9月より開催する。 （関連：LAGHEADS、Blue Note TokyoレポKIRINJI、HIMIら個性豊かなゲストと開いた新しいポップミュージックの可能性） 今回は、バンドとゆかりのあるTENDRE、吉田沙良（モノンクル）、HIMI（東京公演のみ）らをボーカルに迎え、大阪、横浜、東京をまわる。 チケットは、5月21日よりClub BBL会員／法人会員先行、同月28日より一般販