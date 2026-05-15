Photo: Yuhei Tokimatsu 車内のティッシュの置き場って地味に困りますよね。ダッシュボードだと動くし、座席に置けば邪魔になります。そんな中途半端な置き場問題を、TOKYO CRAFTS（トウキョウクラフト）の「マグリンクティッシュケース」（税込2,970円）が解決してくれました。 “置く”より“付ける”ほうがラクだった Photo: Yuhei Tokimatsu