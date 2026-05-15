サンリオのキャラクターの“マロンクリーム"をデザインした「マロンクリームポーチコレクション」が、5月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。【写真】愛らしいFACEポーチも用意！新作コレクション一覧■クラシカルでかわいいコレクション今回登場する「マロンクリームポーチコレクション」は、お菓子作りや手芸が得意なウサギの女のコ、マロンクリームの世界観を詰め込んだアイテム全5種類。ライ