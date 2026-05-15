高校の部活動中に、生徒を大声で怒鳴ったり叱責するなど不適切な指導をしたとして、県教育委員会は、63歳の女性教諭を戒告の懲戒処分としました。 15日付けで戒告の懲戒処分を受けたのは、佐世保市内の県立高校の63歳の女性教諭です。 県教育委員会によりますと女性教諭は、去年顧問を務める部活動中に生徒を大きな声で怒鳴ったり叱責したりしたほか、この生徒が体調不良になった際に不適切な発言や対応をしました。