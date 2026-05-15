若い世代から核兵器廃絶を訴える「高校生平和大使」に県内から３人選ばれました。 「高校生平和大使」は核兵器廃絶や平和な世界の実現を若い世代から訴えようと毎年全国から選出されるものです。 第２９代となる今年は全国１８都道府県から２２人が選ばれ、県内からは被爆４世を含む３人が選ばれました。 ９月にはスイス・ジュネーブで開かれる国連軍縮会議を傍聴するほか、現地の高校生らと交流する予定となっていま