鹿児島市の美術館で少女まんが雑誌「花とゆめ」の原画が並ぶ「花とゆめ展」が始まりました。約50年前の原画から最近のものまで展示され、世代を超えて楽しむことができます。（仁田尾美菜キャスター）「繊細な絵のタッチに惹きこまれてしまいそう。こちらでは人気漫画作品の原画が壁一面に並んでいる」鹿児島市の長島美術館で始まったのは、少女まんが雑誌「花とゆめ」の原画を集めた「花とゆめ展」です。「花とゆめ」