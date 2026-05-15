アニメ「名探偵コナン」の毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが亡くなりました。61歳でした。「名探偵コナン」でヒロイン・毛利蘭を約30年にわたり演じてきた声優の山崎和佳奈さん。2026年2月に、病気療養のため活動を休止していましたが、4月18日に亡くなったことがわかりました。61歳でした。山崎さんが関わってきた作品の数々はこれからも愛され続けます。