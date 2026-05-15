タレントのDAIGO（48）が15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭役などで知られ、4月18日に61歳で死去した声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。「名探偵コナンの毛利蘭ちゃんと新一くんの歌詞を書くのが大好きで、何曲もBREAKERZでオープニング、エンディングを書かせてもらっています」と書き始めたDAIGO。「歌詞を書く時、山崎和佳奈さんの声が頭に聞こえていました。大好