◇プロ野球セ・リーグ 巨人-DeNA（15日、東京ドーム）巨人が5回に2点を先制しました。両チーム無得点の5回、ここまでDeNA先発の平良拳太郎投手に1安打に抑えられていた巨人ですが、先頭のキャベッジ選手がソロホームランを放ち1点を先制します。さらに続く佐々木俊輔選手がツーベースで出塁すると、8番・浦田俊輔選手はライトフライ。この打球で佐々木選手はタッチアップを試み3塁へ進みました。このチャンスで9番・井上温大投手に