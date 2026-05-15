昨年のM−1グランプリで初のファイナリストになったお笑いコンビ「めぞん」が15日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）にゲスト出演し、原一刻（31）がコンビ結成前の仕事について明かした。16年にコンビ結成。10年目の昨年、初めてM−1ファイナリストになり、10位だった。「中川家」剛からは「原君、就職してたんでしょう？」と問われた。すると原は「3年間、働いて。トラックの会社で、トラックの衝