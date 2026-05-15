副業をきっかけに詐欺被害に遭ったという女性Aさんの証言です。詐欺被害に遭ったAさん：他の人たちは失敗したが、自分は失敗するわけないという不思議な感覚に捉えられた。SNSで「副業で収入アップ」という広告を見たAさんは、家計の助けになればとリンク先で紹介された副業を始めました。はじめは、動画に「いいね」を押して数百円を得るという内容。しばらくすると「指定された金額を振り込めば報酬が上乗せされて戻ってくる」と