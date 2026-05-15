高市総理は、さきほどからアメリカのトランプ大統領と電話会談を行っています。トランプ大統領は中国の習近平国家主席との首脳会談などを終え、日本時間の午後3時40分ごろに北京を出発しました。会談は官邸の高市総理と機中のトランプ大統領を電話で結んで行われていて、トランプ大統領から米中首脳会談の内容など説明を受けているものと見られます。