◇セ・リーグ阪神─広島（2026年5月15日神宮）よみうりテレビ系の阪神戦中継の解説を務めた赤星憲広氏（スポーツニッポン新聞評論家）が1点ビハインドでの6回1死三塁での広島・小園海斗と阪神バッテリーの勝負を深読みした。阪神は先頭の大盛の打球を大山が後逸（記録は失策）で無死二塁から、2番辰見がバントで送って1死三塁。打席に小園を迎えたところで、赤星氏は「小園選手は典型的な早打ちタイプ。しかもボールゾー