ミュージカル「愛の不時着」主演の俳優・三山凌輝（27）が15日、大阪市内で取材会を行った。「愛の不時着」は韓国発のヒットドラマをミュージカル化。ミュージカル初挑戦になる三山は「主人公はかっこよさもあり、チャーミングな人間味もあわせ持つ。飾り気のない、不器用な男らしさを出したい」と意欲を語った。大阪に来ると「くくるのたこ焼きが好物です。もだん焼きもおいしいですね。コナもん好きなんです」とリップサービス。