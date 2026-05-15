中国を訪問していたアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席との2日間の首脳会談を終え、帰国の途につきました。今回の首脳会談で、両国に「成果」はあったのでしょうか。アメリカ側、中国側それぞれの立場から解説します。まずは、アメリカ側を取材している、NNNワシントン支局長の山崎大輔記者です。■米メディア「両国の安定だけを強調」報道も会談内容について両国がアピールしたい内容だけをそれぞれ発表しているため、ま