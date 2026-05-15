アメリカ南西部アリゾナ州の上空を飛ぶ水上飛行機。翼のカメラが機内を映しますが、中の人たちが「どうも様子がおかしい」と一斉に後ろを向きました。そこには、噴き出す白い煙が。エンジントラブルです。下は住宅街。一体どうすれば…。男性が前方を指さしました。すると、飛行機はみるみる高度を下げ建物や電線をかすめるように滑空。そして、車道に緊急着陸。乗っていたのは3人です。機体から自力で脱出し、全員大きなけがはあ