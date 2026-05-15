バイオリニストの木嶋真優（39）が15日、自身のインスタグラムを更新。妊娠したことを報告した。2019年に結婚している木嶋は「ご報告」とし「いつも応援してくださる皆様へ私事にはなりますが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と発表。続けて「仕事との両立の為に家族と沢山の話し合いや、医師との相談を重ね、尊い命を授かることができました。今日に至るまでに様々な出来事があり、時には、世の中に溢