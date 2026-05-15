バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が１５日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。酔っ払いが大の苦手であることを明かす一幕があった。この日、共演の長嶋一茂が「この間、ちさ子ちゃんとハワイで会った。たまたまスケジュールが合って食事したの」と話し出すと、「共通の友達がいて」と高嶋。一茂が「共通の知人が１人いて、あと、木佐とね」と元フジテレビでフリーアナウンサーの木