◆パ・リーグ日本ハム―西武（１５日・エスコン）西武がタイラー・ネビン内野手の一打で先制した。両軍無得点のまま迎えた６回、１死満塁。「４番・一塁」で先発出場のネビンが相手先発・達の高め１３５キロスライダーを振り抜いた打球はやや浅めの中飛となったが、三塁走者・カナリオが激走し本塁に生還。貴重な先制点をもぎ取った。ネビンは昨季、達に対して１９打数７安打、打率３割６分８厘の成績。６月２９日、７月１