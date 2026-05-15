俳優の三山凌輝が１５日、大阪市内で行われたミュージカル「愛の不時着」（７月３１日〜８月２日＝大阪・東京建物ＢｒｉｌｌｉａＨＡＬＬ箕面）の合同取材会に出席した。同作は２０１９年に韓国で制作されたテレビドラマ「愛の不時着」を基に日本語版ミュージカル公演として上演するもの。物語は、韓国の財閥令嬢・ユン・セリ（花乃まりあ）と朝鮮人民軍軍人の国境を超えたラブストーリーだ。コロナ禍に同作を見て、大いに