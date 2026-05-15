◆パ・リーグロッテ―オリックス（１５日・ＺＯＺＯマリン）ロッテ・佐藤都志也捕手（２８）が「５番・捕手」でスタメン出場。１―０と１点リードした３回、なおも２死三塁でオリックス先発右腕の高島から右翼席に６号２ランを放った。１４日の日本ハム戦（ＺＯＺＯ）から２試合連続の一発で、先発して来日初勝利を目指すロングを強力に援護。「ゾーンを上げていたので、うまく反応して打つことができました」と喜んだ。