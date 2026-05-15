元ＴＢＳ記者でジャーナリストの武田一顕氏と、米国政治にくわしい中林美恵子・早稲田大教授が１５日、ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」に出演。トランプ米大統領と中国の習近平国家主席による首脳会談で話し合われたとみられる「台湾問題」についてコメントした。中国外務省によると、会談で習氏は、米側が台湾問題で対応を誤れば「中米関係全体を非常に危険な状況に追い込む」ことになると警告した。同席していたルビオ米国務