◆パ・リーグ楽天６―３ソフトバンク（１５日・楽天モバイル最強）楽天はソフトバンクを破り、２連勝を飾った。先発した早川隆久投手（２７）は８回４安打２失点の好投で３勝目をマーク。打線は佐藤直樹外野手（２７）が２回に３ランを放つなど６点を奪って、左腕を援護した。＊＊＊＊楽天・早川が安定感のある投球で勝利を呼び込んだ。４点リードの８回２死一塁。１０８球目を近藤の内角低めに投げ込み、一ゴロに仕