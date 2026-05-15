ソフトバンクは１５日の楽天戦（楽天モバイル）に３―６で敗れ、今季２度目の３連敗を喫した。先発の柱・上沢直之投手（３２）が今季最短ＫＯとなる３回４失点（自責０）で２敗目。２回に味方のミスから招いたピンチをしのぎ切れず、一気に４点を失って主導権を奪われた。打線は柳田、正木、栗原に一発が飛び出したが、すべてソロ本塁打。３発で３得点と、うまくいかないチーム状況を象徴するかのようだった。試合後、小久保裕