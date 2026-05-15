◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）中日はホームが遠い。４回に先頭の板山が右翼線への二塁打でチャンスメイク。木下の一ゴロが進塁打になり、１死三塁としたが、柳が空振り三振を奪われると、大島も右飛に倒れた。初回は無死満塁の絶好機で細川、ボスラー、高橋周が打ち取られて無得点。２回は先頭の板山の右前打から２死二塁としたが、大島が空振り三振に倒れた。３回に四球と敵失で無死一、