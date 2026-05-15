宅配ピザチェーン「PIZZA-LA（ピザーラ）」での従業員による不適切動画の拡散をめぐり、SNSでは2026年5月20日から開始を予定していたゲーム「鳴潮」とのコラボについて、実施を心配する声が上がっていた。ピザーラを運営するフォーシーズは、J-CASTニュースの取材に「関係各所とも協議のうえ、予定通り実施することといたしました」とコメント。公式Xでは、15日からコラボビジュアルの投稿が再開されている。「情報管理意識および