「社会課題」を解決できる銀行であるために 「状況は引き続き混沌としている。この先どうなるか、毎日のように状況が変わるので全く予測がつかない面がある。仮に事態が好転しても、少なくとも2026年度は一定の影響が出てくることは不可避。よく注視していく必要がある」─こう緊張感を見せるのは、三菱UFJ銀行頭取の大澤正和氏。 2026年2月28日に始まった米国・イスラエルによるイランへの攻撃。終戦への模