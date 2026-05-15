原油を精製して作られる「ナフサ」。今、大手菓子メーカーなどが対策を迫られるなど、調達が不安定となっています。農業用資材にも一部で影響が出始めていて、県内の農家からは不安の声が上がっています。ハウスの中で実が膨らみ始めたシャインマスカット。中野市の農家、町田幸正さんのハウスでは、7月下旬の出荷に向けてブドウの粒をそろえる作業「摘粒」が行われていました。5つの農業ハウス、75アールで主に