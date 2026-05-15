松本市の小学6年生が、地域や家庭で防犯活動などに取り組む「わが家のセーフティーリーダー」に委嘱されました。松本警察署から「わが家のセーフティーリーダー」に委嘱されたのは、松本市の信州大学附属松本小学校の6年生70人です。家族が特殊詐欺被害に巻き込まれそうになった経験を、代表児童が発表しました。代表児童「去年、私の祖母が特殊電話詐欺にあったことがきっかけで