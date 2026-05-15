初夏の味覚・ネマガリダケが、早くも登場です。飯山市の道の駅では15日からたけのこ汁の提供も始まり、午前中から大勢の客でにぎわいました。店内の一番目立つ場所に、所狭しと並ぶ初夏の味覚「ネマガリダケ」。飯山市の道の駅では、午前8時のオープンと同時に、訪れた客が次々と買い物かごに入れていきます。長野市から「ここ2、3年ちょっと来られなかったんで、きょうは朝早く来た」佐久市から「去年は、ちょっと逃してし