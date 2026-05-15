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欧州株軟調、半導体関連が売り主導、石油関連は高い 東京時間19:14現在 英ＦＴＳＥ100 10224.46（-148.47-1.44%） 独ＤＡＸ24082.86（-373.40-1.53%） 仏ＣＡＣ40 7973.89（-108.38-1.35%） スイスＳＭＩ 13234.44（+21.48+0.16%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:14現在 ダウ平均先物JUN 26月限49803.00（-351.00-0.70%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月