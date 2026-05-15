気象庁は15日、草津白根山のうち、白根山の噴火警戒レベルを火口周辺規制の「2」から、活火山であることに留意の「1」に引き下げました。去年8月4日からレベル「2」が続いていて、約9か月ぶりの引き下げです。気象庁によりますと、白根山の湯釜付近では、今年3月以降、地震活動が低調に推移し、地殻変動も、先月上旬にはおおむね停滞しています。このため、湯釜火口からおおむね1キロの範囲に影響を及ぼす噴火の可能性は、低くなっ