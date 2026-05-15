◇MLB ドジャース5-2ジャイアンツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手も見守ったこの一戦。5回に記録されたジャイアンツ1番打者イ・ジョンフ選手のランニングホームランが話題となっています。0-2とジャイアンツがビハインドの状況で迎えた5回。2死1塁の場面で、イ・ジョンフ選手に打席が回ります。ドジャース先発エメ・シーハン投手の3球目、ボール気味の高めの直球を捉え、レフト線へはじき返します。