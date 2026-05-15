高市首相は先ほどから、中国訪問を終えたアメリカのトランプ大統領と電話会談を行っています。トランプ大統領は日本時間の午後3時半過ぎに、中国・北京の空港を出発し、現在は大統領専用機の機内で電話会談に応じています。電話会談では、習近平国家主席が今回、米中関係で「最も重要」だとした台湾問題について、両首脳の間でどのようなやりとりがあったのかなど、トランプ大統領から直接説明を受けている可能性があります。