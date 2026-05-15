ABEMAは、新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』を、6月20日午後9時より無料放送することを発表した。【写真】スケールが桁違い！“光と闇”を赤裸々に明かすスーパーセレブ女子4人新たに放送開始する『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と闇”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。同番組では